Погода продовжує відігравати роль у перебігу війни, – Міноборони Великої Британії

Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії в Україні. У зв’язку з тим, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися.

8 лютого температура поверхні була близько 0 градусів Цельсія, протягом наступного тижня прогнози свідчать про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать стан пересування на Донбасі, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Згідно з його даними, найгірший стан для пересування буде в середині-кінці березня. Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час.

Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, як продемонстрував початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6Sc2wfJpqC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 9, 2023

Нагадаємо, український міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Росія може почати наступ до річнці повномасштабного вторгнення. Атакувати ворог може з двох напрямків – сходу і півдня.