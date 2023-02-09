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Погода продовжує відігравати роль у перебігу війни, – Міноборони Великої Британії

Підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать стан пересування на Донбасі.

Погода продовжує відігравати роль у перебігу війни, – Міноборони Великої Британії
Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії в Україні. У зв’язку з тим, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися.

8 лютого температура поверхні була близько 0 градусів Цельсія, протягом наступного тижня прогнози свідчать про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать стан пересування на Донбасі, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Згідно з його даними, найгірший стан для пересування буде в середині-кінці березня. Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час.

Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, як продемонстрував початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року.

Нагадаємо, український міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Росія може почати наступ до річнці повномасштабного вторгнення. Атакувати ворог може з двох напрямків – сходу і півдня. 

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