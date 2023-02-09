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ЗСУ знищили за минулу добу ще 910 російських окупантів

Загальні втрати Росії в Україні - близько 135 010 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 910 російських окупантів
Фото: скрін відео

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 135 010 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 135010 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків - 3255 (+2);
  • бойових броньованих машин - 6468 (+10);
  • артилерійських систем - 2244 (+8);
  • РСЗВ - 463 (+2);
  • засоби ППО - 232 (+4);
  • літаків - 295 (+0);
  • гелікоптерів - 285 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6);
  • крилаті ракети - 796 (+0);
  • кораблі / катери -18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9);
  • спеціальна техніка -211 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ворог не припиняє спроб узяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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