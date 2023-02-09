Під час дев’ятого “Рамштайну” говоритимуть про нагальні потреби ЗСУ, – Пентагон

“Це буде дуже змістовна дискусія, можливість переглянути досягнутий прогрес".

Під час Дев’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України будуть обговорюватися нагальні потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, йдеться на сайті Пентагона.

“Це буде дуже змістовна дискусія, можливість переглянути досягнутий прогрес, а також те, що потрібно зробити, аби допомогти їм у майбутньому”, – зазначив він.

Райдер також розповів, що навчання українських військових у німецькому Графенвері триватимуть ще кілька тижнів. Американці, окрім того, готові продовжити навчання наступних підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США, пройде 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Також наступного тижня планують зустрітися міністри оборони України, Польщі, Німеччини та інших країн, які хочуть передати Україні танки Leopard-2.