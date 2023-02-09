РФ розповсюдила фейк про нову схему ухилення від призову в Україні

“$10 тис. – плата воєнкому, який записує призовника до волонтерської організації".

ЗМІ окупантів розповсюдили фейк про те, що “російським силовикам стало відомо про схему ухилення від призову в Україні”.

“$10 тис. – плата воєнкому, який записує призовника до волонтерської організації, що діє при кожному Центрі комплектування”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Волонтер нібито зобов’язаний збирати “пожертви громадян на армію та платити 5-10% від зібраної суми воєнкому”.

Також колишній депутат ВРУ Віктор Медведчук розповсюдив дезінформацію, що “США важливо зберегти проамериканський вектор Києва, щоб прикрити своє політичне банкрутство”.

Окрім того, російські медіа заявили, що нібито у міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса “немає впевненості в тому, що Україна зможе повернути собі Донбас і Крим”.

Але його слова вирвані з контексту, бо на запитання про повернення Криму і Донбасу він відповів: “Це як дивитися в кришталеву кулю. Україна бореться дуже хоробро. Вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати її в міру можливостей”.

Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюджують маніпуляцію, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів президенту Володимиру Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом.