116 нацгвардійців отримали державні ордени та медалі

У МВС України відбулося вручення державних нагород військовослужбовцям Нацгвардії, повідомила пресслужба міністерства.

Загалом, відповідно до Указу Президента України, орденами та медалями нагороджено 116 військовослужбовців.

Вручав державні нагороди Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Ми продовжуємо нашу боротьбу з підступним та сильним ворогом. На жаль, держава витрачає на це дуже великий ресурс. Деякі області зруйновані майже повністю, розбита наша критична інфраструктура. Але найголовніше, що наші військовослужбовці кладуть на терези перемоги найдорожче - своє життя й здоров’я. Це відбивається на країні і на наших рідних”, – зауважив на початку церемонії очільник відомства.

Серед нагороджених захисників значна частина ще перебуває у процесі лікування та реабілітації або нещодавно повернулися у свої підрозділи, щойно відновивши здоров’я.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив українських військових, які перебувають на навчаннях у Великобританії.