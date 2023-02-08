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За день росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг. 

За день росіяни обстріляли шість громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 8 лютого російські окупанти обстріляли Краснопільську, Білопільську, Есманьську, Новослобідську, Юнаківську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг. 

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів - зафіксовано 33 прильоти. 

Також з мінометів обстріляли Білопільську громаду − спочатку 4 прильоти, потім ще 8.

Есманьську громаду обстріляли із стрілецького озброєння - двічі по 4 кулеметні черги.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли з мінометів − 22 прильоти, як і Юнаківську громаду, де зафіксовано 10 прильотів.

Середино-Будську громаду обстріяли ймовірно, із САУ, було 10 прильотів.

Внаслідок обстрілів обішлось без руйнувань та жертв серед мирних жителів Сумщини.

Нагадаємо, у сел. Дворічна Куп'янського району Харківської області протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.

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