За день росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Протягом дня 8 лютого російські окупанти обстріляли Краснопільську, Білопільську, Есманьську, Новослобідську, Юнаківську та Середино-Будську громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг.
Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів - зафіксовано 33 прильоти.
Також з мінометів обстріляли Білопільську громаду − спочатку 4 прильоти, потім ще 8.
Есманьську громаду обстріляли із стрілецького озброєння - двічі по 4 кулеметні черги.
Новослобідську громаду росіяни обстріляли з мінометів − 22 прильоти, як і Юнаківську громаду, де зафіксовано 10 прильотів.
Середино-Будську громаду обстріяли ймовірно, із САУ, було 10 прильотів.
Внаслідок обстрілів обішлось без руйнувань та жертв серед мирних жителів Сумщини.
Нагадаємо, у сел. Дворічна Куп'янського району Харківської області протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.