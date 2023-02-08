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Шмигаль провів онлайн-зустріч із членами новообраного Конгресу США

Говорили про посилення санкцій проти Росії і трибунал та підтримку України.

Шмигаль провів онлайн-зустріч із членами новообраного Конгресу США
Фото: Пресслужба уряду

8 лютого Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із членами новообраного Конгресу США.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Під час розмови йшлося про фінансову підтримку і відновлення України, створення спеціального трибуналу для Росії та посилення санкцій, зокрема, щодо ядерної сфери.

"Україна високо цінує допомогу, надану партнерами в час, коли українці продовжують боротися та захищати свою землю від російської агресії. Переконаний, Україна й надалі може покладатися на потужну підтримку Конгресу США", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, президент США Джо Байден наголосив на підтримці американцями України під час його звернення “Про становище країни”.

Нещодавно Білий дім анонсував нову допомогу Україні.

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