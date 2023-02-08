Німеччина і Данія допомогли Києву спецавтомобілями та генераторами, - Кличко

За декілька днів поліцейські автомобілі заступлять на службу у патрульній поліції Києва.

Київ отримав від європейських партнерів автомобілі для поліцейських і рятувальників, комунальну техніку та потужні генератори. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

«Друзі! Сьогодні ми передали патрульній поліції Києва 7 поліцейських автомобілів Volkswagen Transporter. Ці авто Києву передало Міністерство внутрішніх справ, спорту та інтеграції Федеральної землі Баварія. Також сучасні автівки для київських комунальників надійшли від міста-побратима Києва – Мюнхена. Це 4 авто FIAT DOBLO VW CADDY, що будуть використовуватись «Київзеленбудом» при догляді за столичними парками та скверами. А також мікроавтобус MERCEDES SPRINTER, який заступить на бойове чергування у КАРС «Київська служба порятунку», - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, за декілька днів поліцейські автомобілі заступлять на службу у патрульній поліції Києва. Вони обладнані спеціально для потреб патрульної поліції і мають усе необхідне для ефективного виконання поліцейськими службових завдань.

Фото: kyivcity.gov.ua

Крім того, Віталій Кличко передав підприємству «Київтеплоенерго» 8 потужних генераторів від данського міста-побратима Оденсе. Їх встановлять в котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії, повідомив мер Києва.

Фото: kyivcity.gov.ua

Посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен зауважив, що майже рік тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії, члени «Ротарі Клубу» у місті Оденсе вирішили збирати кошти для допомоги Україні. Сьогодні є результат цієї роботи.

Мер Києва Віталій Кличко подякував Німеччині та Данії, всім міжнародним партнерам за допомогу Києву та Україні.

Загалом від початку війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів, 72 автобуси та кілька сотень генераторів різної потужності.