Міністр оборони Німеччини Борис Пісторус прибув до України.

Про це повідомив у своєму твітері глава українського Міноборони Олексій Резніков.

Резніков опублікував спільне з Пісторіусом фото і макетом танка Leopard 2.

"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде до... перемоги!", - написав міністр.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

Нагадаємо, спершу в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1. 7 лютого уряд дозволив промисловості експортувати в нашу державу 187 одиниць Leopard 1.