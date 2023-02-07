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В Україну прибув міністр оборони Німеччини

Олексій Резніков висловив вдячність за надану оборонну допомогу.

В Україну прибув міністр оборони Німеччини
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторус прибув до України.

Про це повідомив у своєму твітері глава українського Міноборони Олексій Резніков.

Резніков опублікував спільне з Пісторіусом фото і макетом танка Leopard 2.

"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде до... перемоги!", - написав міністр.

Нагадаємо, спершу в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1. 7 лютого уряд дозволив промисловості експортувати в нашу державу 187 одиниць Leopard 1.

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