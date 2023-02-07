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Окупанти затримують людей, які використовують гривню

За продаж товарів у гривні передбачено штраф 300 тисяч рублів (154 тисячі грн).

Окупанти затримують людей, які використовують гривню
Фото: Медіацентр Україна

Російські окупанти затримують людей, які продають українську гривню на окупованих територіях; у підприємців вилучають банківські термінали та штрафують на сотні тисяч рублів.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву. 

За інформацією ЦНС, з 1 січня окупанти почали проводити рейди по магазинах, які приймають українську гривню. Ворог також затримав валютників, як здійснювали обмін, а під час обшуків – вилучив термінали банків. Крім того, за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч рублів (154 тисячі грн).

Росіяни хочуть зробити жителів окупованих територій залежними від рубля, щоб таким чином посилити паспортизацію. Адже саме паспорт є необхідною умовою отримання соціальних виплат.

Нагадаємо, що російські загарбники заборонили у Маріуполі усі протестантські та неправославні церкви міста.

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