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​Критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори до кінця тижня, – ОВА

Після цього буде можливий графік “дві години є електроенергія, вісім немає“.

​Критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори до кінця тижня, – ОВА
Фото: Пресслужба Укренерго

До кінця поточного тижня критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Було ухвалено рішення на рівні Кабінету міністрів, Міненергетики, ОВА, ДСНС та енергетичних компаній регіону про те, що критичну інфраструктуру ми будемо переводити на генератори. Після цього ми зможемо вивільнити певну частину потужностей і подавати до помешкань”, – розповів він.

Братчук додав, що після того буде можливий графік “дві години є електроенергія, вісім немає“. Потім графіки будуть більш сприятливі для комфортного життя одеситів.

 

Через відсутність світла школярі Одеси перебувають на “технологічних” канікулах, дитсадки відновлять роботу з середи.

“У нас з 4 лютого додатково розгорнути 164 „Пункти незламності“. Це при тому, що їх лише в Одесі майже 300. Є частини, які працюють цілодобово, є ті, які працюють за графіком. Минулої доби через „Пункти незламності“ пройшло понад 6 000 містян і тих, хто хотів долучитися до таких пунктів”, – розповів Братчук.

Нагадаємо, наразі на Одещині найскладніша ситуація з постачанням електроенергії. Тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів, працюють 7 бригад Укренерго та ДТЕК.

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