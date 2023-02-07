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Депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ

Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади.

Депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ
Фото: Офіс Генпрокурора

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Херсонської облради від забороненої партії «Блок Володимира Сальдо».

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції.

Під час тимчасової окупації Херсона він співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

Представник російської спецслужби керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області.

Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади.

Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з діючими, схиляючи їх до співпраці.

Депутату інкримінують вчинення пособницьких дій з метою зміни меж території та держкордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, раніше СБУ заявила, що президент Мотор Січі Богуслаєв співпрацював з терористами “ДНР”. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

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