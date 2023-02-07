Українські військові пройшли навчання в Литві для роботи з зенітними установками L-70

Після повернення додому вони навчать ще більше операторів.

Українські інструктори в Литві протягом двох останніх тижнів проходили навчання роботі з зенітними установками L-70. Після повернення до України вони навчать ще більше операторів.

Про це в твіттері повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Остання військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок Л-70 з боєприпасами. Протягом останніх двох тижнів українські інструктори в Литві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат", – зазначив він.

Lithuania's latest military support for 🇺🇦 is several dozen L-70 anti-aircraft guns with ammunition. In the last two weeks, Ukrainian instructors in 🇱🇹 participated in the training of operating these cannons. After returning to 🇺🇦 they will train even more 🇺🇦 operators. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 7, 2023

Десятки зенітних установок увійшли до пакету допомоги, оголошеного Литвою в січні. Також литовці виділили Україні два гелікоптери Мі-8.

Зенітна система L70 є розробкою шведської компанії. Вперше їх випустили ще в 40-х роках, пише Defence Express. Має боєприпаси в 40 мм, високу потужність, швидкість пострілу становить 240-330 на хвилину.