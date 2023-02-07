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Українські військові пройшли навчання в Литві для роботи з зенітними установками L-70

Після повернення додому вони навчать ще більше операторів. 

Українські військові пройшли навчання в Литві для роботи з зенітними установками L-70

Українські інструктори в Литві протягом двох останніх тижнів проходили навчання роботі з зенітними установками L-70. Після повернення до України вони навчать ще більше операторів.

Про це в твіттері повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас. 

"Остання військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок Л-70 з боєприпасами. Протягом останніх двох тижнів українські інструктори в Литві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат", – зазначив він.

Десятки зенітних установок увійшли до пакету допомоги, оголошеного Литвою в січні. Також литовці виділили Україні два гелікоптери Мі-8.

Зенітна система L70 є розробкою шведської компанії. Вперше їх випустили ще в 40-х роках, пише Defence Express. Має боєприпаси в 40 мм, високу потужність, швидкість пострілу становить 240-330 на хвилину. 

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