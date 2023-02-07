В Україні продовжили воєнний стан

Верховна Рада проголосувала за Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" на 90 днів, із 19 лютого.

За закон проголосували 348 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Законом продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

"Реалізація відповідного Закону України «Про затвердження Указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України", - зазначено у пояснювальній записці.

Також 344 народних депутатів проголосували за Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації",

Законом строк проведення загальної мобілізації продовжується з 19 лютого 2023 року на 90 діб.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський подав до парламенту два законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів до 25 травня. Воєнний стан продовжували ще на 90 днів – до 23 серпня, до 21 листопада і до 19 лютого 2023 року.