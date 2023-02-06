Президент вніс у ВР законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію продовжать ще на 90 діб після 19 лютого.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Проєкти законів зареєстровані під номерами 8419 та 8420.

Згідно з текстами пояснювальних записок до документів, глава держави пропонує продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 19 лютого на 90 діб.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів до 25 травня. Воєнний стан продовжували ще на 90 днів – до 23 серпня, до 21 листопада і до 19 лютого 2023 року.