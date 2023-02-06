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Втрати Росії у війні проти України перевищили 132 000 осіб

ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмуту та 14 населених пунктів.

Втрати Росії у війні проти України перевищили 132 000 осіб
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила в війні з Україною близько 132 160 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 870 окупантів, 11 танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
  • РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 203 (+0).

 

Нагадаємо, до Польщі доставили перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

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