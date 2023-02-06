Втрати Росії у війні проти України перевищили 132 000 осіб

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила в війні з Україною близько 132 160 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 870 окупантів, 11 танків і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 231 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 227 (+0) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+0).
Нагадаємо, до Польщі доставили перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги.