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Спроби наступу ворога можуть бути на Сході та Півдні, – Резніков

На білоруському напрямку "нічого надзвичайного" не спостерігають, але це не означає, що ситуація не може змінитися. 

Спроби наступу ворога можуть бути на Сході та Півдні, – Резніков
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти не виконали своїх планів, обіцяних при початку повномасштабного вторгнення. Але, зважаюучи на їхні символізми, ворог має бажання до ескалації. За даними розвідки, спроби наступу можуть бути на Сході та Півдні.

Зараз найбільша концентрація спостерігається на Сході, повідомив у інтервʼю УП міністр оборони Олексій Резніков

"Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала. Тобто ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, по чуть-чуть, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати", – пояснив він.

Ризику того, що ворог знову наступатиме з усіх сторін, за словами міністра оборони не спостерігають. Торік росіяни наступали з усіх сторін з танковими колонами. 

"Сьогодні ми маємо розуміння, де і скільки у них сконцентровано військ. Так, ми бачимо, що є певні концентрації, але, наприклад, на Білоруському напрямку нічого надзвичайного не спостерігаємо. Це не означає, що воно не може змінитись. Наразі там до 12 тисяч російських військовослужбовців ми обліковуємо, і також є відповідна кількість техніки", – додав він.

Міністр зауважив, що зараз найсерйозніші угруповання ворог має на Сході та Півдні. Вони концентруються, щоб піти іншою тактикою. 

"Вони працюють штурмовими загонами в напрямку Бахмута. І системно сунуть туди вже 5 місяців, втрачаючи купу людей, техніки. Якщо ми говоримо, що спроби наступу можуть десь бути, то наша розвідка, Генеральний штаб, наші партнери говорять, що це може бути Схід і Південь", – додав він. 

Міністр пояснив, що повторний наступ на Херсон для росіян був би важким, бо вони під час втечі спалили всі мости і переправи, тож тепер муситимуть перекидати війська через Дніпро про українським вогнем. Тому, ймовірно, росіяни атакуватимуть Запорізький напрямок по суходолу. 

"У них мрія – розширити сухопутний коридор на Крим, щоб продовжити постачання. Тому, звісно, ключові ризики: Схід, Південь, і після того вже – Північ. Це ризики, які є. Їх треба оцінювати, спокійно, але без паніки. Я не хочу, щоб суспільство думало, що "все" – ні", – наголосив міністр.

Нагадаємо, що вже на найближчих засіданнях парламенту Україна може отримати нового міністра оборони. Олексія Резнікова, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, хочуть перевести в міністерство стратегічної промисловості. За даними джерел LB.ua, він на таку пропозицію може не погодитися.

Міністерство оборони, за словами Арахамії, має очолити нинішний керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

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