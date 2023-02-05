У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на засіданні оголосив, що міністр оборони Олексій Резніков йде у відставку.

Про це повідомили джерела LB.ua.

"На засідання Давид Арахамія оголосив, що Олексій Резніков йде з Міноборони. Йде в Мінстратегпром на місце Павла Рябікіна, якого відправляють послом в Китай. Мінстратегпром, який ще влітку - в рамках реформи Кабміну - хотіли скоротити і віддати або в Мінекономіки, або в Мінцифру, або - зробити спеціальною агенцією в Міноборони", - сказав співрозмовник.

Наразі, за його словами, є всі підстави вважати, що Резніков на цю пропозицію не погодиться.

Оновлено. Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла також повідомила, що сьогодні відбулося закрите засідання фракції "Слуга Народу". На ньому обговорювалися, зокрема, кадрові ротації в уряді.

"МОУ і Містратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС", - написала вона у фейсбуці.

Резніков очолював Міноборони з 4 листопада 2021. На посаду в Міноборони він перейшов із міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У різні роки був членом наглядової ради Ощадбанку, вів юридичну практику. Політичну діяльність почав у 2008 році як депутат Київської міської ради. У 2014 році він знову був обраний київським депутатом, також став заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року був заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень. У 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення” у Києві від КМДА.

З березня 2020 Резніков був віцепремʼєр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 – перший заступник голови Української делегації в Тристоронній контактній групі.

У неділю, 5 лютого, народна депутатка, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла написала, що наступного тижня мають заслухати кандидатуру нового міністра. Вона не уточнила, якого саме, але, за даними джерел LB.ua, йдеться саме про міністра оборони. Сам Резніков у коментарі журналістам говорив: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його.Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося".

За даними джерел LB.ua, призначити нового міністра оборони народні депутати можуть вже на найближчому засіданні.

Останніми тижнями в інформаційному просторі було одразу декілька повʼязаних із міністерством оборони скандалів. Спершу стало відомо про закупівлю продуктів нібито за завищеними цінами. Наприклад, вартість яєць була зазначена на рівні 17 гривень за штуку.

І Міноборони, і сам Резніков окремо, пояснили, що в документі вказана вартість не лише продукту, а й його доставки, зокрема в зону боїв, а в окремих випадках – і приготування. Резніков також сказав, що в документі були й технічні помилки. Інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових перевіряє НАБУ. Через скандал у відставку подали декілька посадовців, зокрема заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, хоча в міністерстві назвали "озвучені звинувачення необґрунтованими та безпідставними".

Уже 1 лютого Шаповалов, а також ще один посадовець МО, який звільнився під час скандалу – ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький – отримали підозри. Справа стосується закупівлі неякісних бронежилетів. Підозру також отримав колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт".

Крім того, в інформпросторі зʼявилися дані про нібито проросійське минуле т.в.о. керівника департаменту Олександра Лієва. Олександр Лієв був призначений тимчасовим в.о. голови керівника департаменту влітку 2022. Цього тижня голова Центру протидії корупції Віталіц Шабунін заявив, що Лієв – людина, яка уповноважена підписувати збройні контракти Міноборони і від нього "залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна".

Лієв був міністром курортів та туризму АР Крим за часів Віктора Януковича, і, як писав Шабунін, був нагороджений в 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни, а в інтервʼю "Громадському" нібито закликав Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” за його статус. Крім того, Шабунін сказав, нібито "Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська".

1 лютого Лієв прокоментував оприлюднені дані і зазначив, що проти нього розгорнули третю інформаційну кампанію. Лієв навів аргументи, які, на його погляд, заперечують його проросійськість, і додав, що у 2014-2022 роках чотири рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці та має нагороди ГУР, ГК ЗСУ, МО.

2 лютого Лієв заявив, що звільнився. Того ж дня журналісти поширили інформацію, що в Лієва є російський паспорт, і опублікували скан цього "документу". А потім сказали, що ця інформація не відповідає дійсності – доказів наявності паспорта РФ вони не знайшли.