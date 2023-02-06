"Слуга народу" проведе засідання щодо призначення голів СБУ та МВС, - джерела

Фракція "Слуга народу" проведе засідання щодо призначення голів Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ.
Про це LB.ua повідомили джерела з фракції.
На засіданні планують обговорити кадрові питання щодо призначення очільників двох відомств. Заслухають т.в.о. голови СБУ Василя Малюка та т.в.о. голови МВС Ігоря Клименка.
"Сьогодні фракція - 2. Буде засідання. Порядок денний: Малюк-Клименко", - розповів нардеп від "Слуги народу".
Ще один нардеп додав, що голосування в сесійній залі буде "у найближчі дні".
"Так, на засіданні заслухаємо їх, як кандидатів на посади. Голосування - скоро", - додало ще одне джерело з політради "Слуги".
Нагадаємо, вчора заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила що тимчасові в.о. голів СБУ і МВС подаватимуться на повноцінні посади. Вона, а також голова фракції Давид Арахамія також анонсували відставку міністра оборони Олексія Резнікова.
Однак, сьогодні Арахамія повідомив, що цього тижня Верховна Рада призначить повноцінних керівників МВС та СБВ, а заміни міністра оборони поки не буде. Джерела LB.ua у політраді "Слуги народу" додали, що "затримка з міністром оборони пов’язана із Рамштайном". Ще один нардеп додав: "Офіційна внутрішня причина – не ламати сталість МО перед Рамштайном 14.02".