"Слуга народу" проведе засідання щодо призначення голів СБУ та МВС, - джерела

На засіданні заслухають т.в.о. голови СБУ Василя Малюка та т.в.о. голови МВС Ігоря Клименка.

Фракція "Слуга народу" проведе засідання щодо призначення голів Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ.

Про це LB.ua повідомили джерела з фракції.

На засіданні планують обговорити кадрові питання щодо призначення очільників двох відомств. Заслухають т.в.о. голови СБУ Василя Малюка та т.в.о. голови МВС Ігоря Клименка.

"Сьогодні фракція - 2. Буде засідання. Порядок денний: Малюк-Клименко", - розповів нардеп від "Слуги народу".

Ще один нардеп додав, що голосування в сесійній залі буде "у найближчі дні".

"Так, на засіданні заслухаємо їх, як кандидатів на посади. Голосування - скоро", - додало ще одне джерело з політради "Слуги".

Нагадаємо, вчора заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила що тимчасові в.о. голів СБУ і МВС подаватимуться на повноцінні посади. Вона, а також голова фракції Давид Арахамія також анонсували відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Однак, сьогодні Арахамія повідомив, що цього тижня Верховна Рада призначить повноцінних керівників МВС та СБВ, а заміни міністра оборони поки не буде. Джерела LB.ua у політраді "Слуги народу" додали, що "затримка з міністром оборони пов’язана із Рамштайном". Ще один нардеп додав: "Офіційна внутрішня причина – не ламати сталість МО перед Рамштайном 14.02".