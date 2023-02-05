Тимчасові в.о. голів СБУ і МВС подаватимуться на повноцінні посади, - Безугла

Тимчасовий в.о. голви Служби безпеки Василь Малюк, а також в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко подаватимуться на повноцінні посади.

Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

"МОУ і Містратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС", - написала вона у фейсбуці.

Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого рооку він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

Голова передвиборного штабу Зеленського, директор ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал 95", екслідер партії "Слуга народу" Іван Баканов увійшов до керівництва СБУ в травні 2019 року. Зеленський називав його "найчеснішим головою СБУ за час незалежності". Баканов - друг дитинства Зеленського.

18 січня 2023 року в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.