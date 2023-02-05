В Одесі та районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8, - ДТЕК

Енергохолдинг ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів, які допоможуть задовольнити потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду і тепло.

Як повідомляє пресслужба холдингу, це дасть змогу розвантажити мережу і надати більше енергії жителям Одеси.

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні постачати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин", - йдеться в повідомленні.

Наразі це - той максимум, який може забезпечити все наявне і справне енергетичне обладнання регіону.

"Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані генератори – перерва в електропостачанні почне скорочуватися. Енергетики продовжують працювати над поліпшенням ситуації, яка сталася через вчорашню аварію на підстанції "Укренерго", - підсумували в компанії.

Раніше також повідомлялося, що в Одесі оголосили дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою.

Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго, а результаті якої Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі. Сьогодні, 5 лютого, вдалося дати світло понад 200 тис. абонентів та критичній інфраструктурі, однак до 40% споживачів залишаються без електропостачання.