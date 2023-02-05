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Через мороз зростає споживання електрики, - Укренерго

В Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

Через мороз зростає споживання електрики, - Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

В Україні поступово зростає споживання електроенергії через посилення морозів.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

Стрімкіше зростання очікується із початком робочого тижня.

Зазначається, що вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

Дефіцит дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні. Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Окрім цього, в Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

Нагадаємо, що 4 лютого на позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Вранці 5 лютого у Києві та Київській області запровадили стабілізаційні відключення електрики.

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