Головне за ніч. Неділя, 5 лютого

Ворожі ракетні удари по Харкову, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, збиття "кулі-шпигунки" над США.

Цієї ночі Над Київщиною спостерігалося місячне гало

Вранці 5 лютого Росія завдала чергових ударів по Харкову та області.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано "приліт" в центральній частині міста. Попередньо – ракети С-300.

За оновленими даними станом на 8:38 від харківського мера Ігоря Терехова, по центру міста вдарили дві ракети. О 8:56 він повідомив, що одна з ракет влучила в житловий будинок. Станом на 9:14 було відомо про трьох поранених - 54-річну жінку та двох чоловіків 51 та 55 років.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Обороняє раніше захоплені рубежі на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Впродовж доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 лютого орієнтовно склали 131 290 осіб. 700 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Дружківці. Поранень зазнали пʼятеро цивільних, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки і дитячий садок.

На Волноваському напрямку ворог стріляв по Вугледару і околицях громади.

Детальніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича.

Джерела українських ЗМІ повідомляють, що мова йде про позбавлення громадянства України зокрема ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, ексглави МВС Віталія Захарченка, ексміністра освіти Дмитра Табачника, ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка, ексглави СБУ Олександра Якименка.

Докладніше – в новині.

Cполучені Штати збили китайську "кулю-шпигунку". У Китаї водночас заявили, що куля насправді є метеорологічним зондом, який нібито відхилився від курсу через погану погоду.

Військовий план збиття схвалив президент Байден, заявили офіційні особи США. Вашингтон назвав повітряну кулю "явним порушенням" суверенітету США.

Міністр оборони Ллойд Остін першим оголосив про збиття, заявивши, що повітряна куля використовувалася Китаєм "для спроби спостереження за стратегічними об’єктами в континентальній частині Сполучених Штатів". Уламки аеростату зберуть для вивчення.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен відклав заплановану на ці вихідні дипломатичну поїздку до Китаю, де на порядку денному, серед іншого, мала бути війна Росії проти України.

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