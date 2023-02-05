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Оборонці ліквідували ще 700 росіян та два танки, – Генштаб

Також ЗСУ збили два ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 лютого орієнтовно склали 131 290 осіб. 700 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Загальні втрати ворога:

  • танків – 3220 (+2)
  • бойових броньованих машин – 6405 (+11)
  • артилерійських систем – 2226 (+6)
  • РСЗВ – 460 (+0)
  • засоби ППО – 227 (+2)
  • літаків – 294 (+0)
  • гелікоптерів – 284 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2)
  • крилаті ракети – 796 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10)
  • спеціальна техніка ‒ 203 (+0).

Нагадаємо, у Херсонській області артилерія Збройних Сил України уразила російський ЗРК Тор-М2ДТ. Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це – перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.

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