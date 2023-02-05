Оборонці ліквідували ще 700 росіян та два танки, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 лютого орієнтовно склали 131 290 осіб. 700 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Загальні втрати ворога:
- танків – 3220 (+2)
- бойових броньованих машин – 6405 (+11)
- артилерійських систем – 2226 (+6)
- РСЗВ – 460 (+0)
- засоби ППО – 227 (+2)
- літаків – 294 (+0)
- гелікоптерів – 284 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2)
- крилаті ракети – 796 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10)
- спеціальна техніка ‒ 203 (+0).
Нагадаємо, у Херсонській області артилерія Збройних Сил України уразила російський ЗРК Тор-М2ДТ. Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це – перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.