Оборонці ліквідували ще 700 росіян та два танки, – Генштаб

Також ЗСУ збили два ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 лютого орієнтовно склали 131 290 осіб. 700 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Загальні втрати ворога:

танків – 3220 (+2)

бойових броньованих машин – 6405 (+11)

артилерійських систем – 2226 (+6)

РСЗВ – 460 (+0)

засоби ППО – 227 (+2)

літаків – 294 (+0)

гелікоптерів – 284 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2)

крилаті ракети – 796 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10)

спеціальна техніка ‒ 203 (+0).

Нагадаємо, у Херсонській області артилерія Збройних Сил України уразила російський ЗРК Тор-М2ДТ. Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це – перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.