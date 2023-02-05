Росіяни облікують резірвістів на окупованій Луганщині, – Центр нацспротиву

На окупованих територіях Луганської області росіяни облікують чоловіків віком від 18 до 50 років.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Окремо облікують чоловіче населення до 60 років – тих, хто проходив службу у збройних формуваннях та мають офіцерське звання.

Особливу увагу окупанти приділяють працівникам місцевих комунальних служб та лісничих господарств.

“Однозначно, в першу чергу, окупанти орієнтуватимуться на більш лояльних осіб тих, що складали присягу ще за часів совка та любителів відзначати 23 февраля. Опісля це будуть більш молоді люди, які, разом з тим, висловлюють певну прихильність до росії або не заперечують її контроль над окупованими територіями”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованій Донецькій області рашисти планують забирати на війну працівників бюджетних і комунальних установ.