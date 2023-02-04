Ворог сьогодні тричі обстрілюва Сумщину

Загалом було 26 прильотів.

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Протягом суботи ворог три рази обстрілював Сумщину, повідомили в обасній військові адміністрації.

Обстріли зафіксовано на території Білопільської, Новослобідської, Великописарівської громад.

Загалом було 26 прильотів.

З 16:30 росіяни били по території Білопільської громади з мінометів − 10 прильотів.

Міноментний обстріл був на території Великописарівської громадт − 7 прильотів.

Окупанти били по селу у Новослобідській громаді з мінометів. Унаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

Людських втрат унасліідок обстрілів не було.

Нагадаємо, 1 лютого окупанти били по Білопільській, Великописарівській, Шалигинській, Есманьській громад Сумщини, було зафіксовано 129 прильотів.