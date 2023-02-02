Росіяни вбили чотирьох людей у Чернігівській області та обстріляли ще вісім регіонів

У Херсонській ворог вбив одну людину, ще чотирьох пораних. У Краматорську троє українців загинули внаслідок удару по багатоповерхівці.

У Чернігівській області за минулу добу росіяни влаштували три обстріли. З мінометів били по Сновській громаді Корюківського району. Через влучання міни у підвал, де переховувались від обстрілу кілька жителів с.Єліно, загинули четверо місцевих мешканці і один чоловік отримав поранення. Пошкоджені два житлових будинки та дві споруди господарського призначення, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку.

У Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад. Били по Білопільській, Великописарівській, Шалигинській, Есманьській. Було зафіксовано 129 прильотів. За попередніми даними − без жертв.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Нестеренка, Білогір'я, Мала Токмачка, Ольгівське, Приморське, Плавні, Комишуваха. Надійшло вісім повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури унасліддок російських обстрілів. Наслідки уточнюються.

У Дніпропетровській від російських терористів знову постраждав Нікопольщина. За минулу добу ворог обстріляв її двічі: з важкої артилерії гатили по Мирівській громаді. Обійшлося без жертв.Вночі під обстрілом опинився сам Нікополь; рашистська артилерія поцілила по місту вісім разів. Загиблих та травмованих немає. Наслiдки атак з'ясовуються.

У Луганській ситуація залишається складною. Ворог обстрілює населені пункти. Внаслілок обстрілів у деокупованому Невському поранено літню жінку. Крім Невського ворог обстріляв Діброву та Новоєгорівку на Лиманському напрямку. На Куп’янському – Новоселівське та Стельмахівку.

У Харківській сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Внаслідок цього обстрілу поранення зазнала одна людина. У с. Кругляківка Куп'янського району внаслідок ранкового обстрілу поранення отримав співробітник ДСНС. Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Минулої доби на Слобожанському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

У Донецькій протягом ночі – хаотичні обстріли старої частини Авдіївки. Минулої доби – ракетні удари по Краматорську, Дружківці, Слов'янську. Вчора ввечері – ракетний удар по центру Краматорська. Зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені щонайменше вісім. Троє людей загинуло, вісім поранено, 21 людина звернулася по медичну допомогу. Щонайменше одна людина перебуває під завалами. Рятувальна операція триває.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог здійснював артилерійський обстріл по Очаківській громаді. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

У Херсонській ворог не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон. За добу через окупантів чотири людини поранені, загинула одна людина. Зі звільненої частини евакуювали 83 особи, з них шість – діти. Триває робота над відновленням електроенергії.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав шести ракетних удари, чотири з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також чотирьох авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди.