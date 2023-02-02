Тривають ремонтні роботи в інших приміщеннях установи.

В державній установі "Київський слідчий ізолятор" триває ремонт камерних приміщень за рахунок коштів, що надійшли від платних камер.

Про це повідомила пресслужба держустанови.

"Так, за рахунок вищезазначених коштів завершено ремонт ще однієї камери, розрахованої для тримання 20 осіб, узятих під варту. Проведено повну заміну сантехнічного та електричного обладнання, заміну вікон та дверей, санвузол належним чином відокремлено від житлової зони, встановлено додаткову примусову вентиляцію, проведено повну заміну старих меблів на сучасні, встановлено телевізійне обладнання", - йдеться в повідомленні.

Загалом за період дії проєкту здійснено ремонт 26 камерних приміщень режимних корпусів та чотирьох житлових приміщень відділення господарської обслуги, чим поліпшено побутові умови 410 засудженим та особам, узятим під варту.

Також наразі тривають ремонтні роботи в інших приміщеннях установи.

Нагадаємо, експериментальний проєкт зі створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня 2020 року. Експеримент тривав до 31 грудня 2021 року. 4 січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомлявв, що VIP-камери в СІЗО принесли вже понад 2 млн гривень.

Мін’юст також дозволив ув’язненим користуватися телефоном та інтернетом, але за гроші.

Днями на тлі останніх корупційних скандалів та анонсованих владою "посадок" Малюська нагадав, що в українських СІЗО можна сидіти у комфортній камері, але за гроші.