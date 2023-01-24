Голова Мін'юсту нагадав, що в українських СІЗО є платні комфортні камери

Міністр юстиції Денис Малюська на тлі останніх корупційних скандалів та анонсованих владою "посадок" нагадав, що в українських СІЗО можна сидіти у комфортній камері, але за гроші.

Про це він написав у фейсбуці.

"Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом", - зазначив Малюська.

Він також опублікував спільне фото зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком з оновленої платної камери СІЗО.

"Нагадаю, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції... Подарунковий сертифікат теж у продажу", - додав голова Мін'юсту.

Нагадаємо, експериментальний проєкт зі створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня 2020 року. Експеримент тривав до 31 грудня 2021 року. 4 січня 2021 року Малюська повідомлявв, що VIP-камери в СІЗО принесли вже понад 2 млн гривень.

Мін’юст також дозволив ув’язненим користуватися телефоном та інтернетом, але за гроші.