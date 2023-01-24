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Справа Лозинського: ВАКС заарештував організатора схеми закупівлі генераторів

Йому призначена застава в 100 млн грн.

Справа Лозинського: ВАКС заарештував організатора схеми закупівлі генераторів
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн.

Про це повідомляє ВАКС. 

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

При цьому журналіст Олег Новіков повідомив, що йдеться про підприємця Сергія Кривого. 

Нагадаємо, нещодавно підозрюваного у хабарництві заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра. Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков доручив розпочати перевірку всіх діючих проєктів Мінрегіону.

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