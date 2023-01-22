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Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України

Під час обшуків детективи вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. 

Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України

Вночі 22 січня детективи НАБУ затримали одного з учасників злочинного угруповання, який намагався виїхати з України. Йдеться про розслідування справи заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського. 

Про це повідомляє пресцентр НАБУ.

"НАБУ і САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угруповання, до складу якого входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки", - йдеться у повідомленні.

Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників угруповання. В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. 

Нагадаємо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. У міністерстві зазначили, що Лозинського буде звільнено із займаної посади. Відповідне розпорядження вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

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