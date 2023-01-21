Головне за день. Субота, 21 січня

У Києві попрощалися із загиблими в авіакатастрофі в Броварах керівниками Міністерства внутрішніх справ.

Прощання почалося біля будівлі МВС, потім колона рушила до Українського дому.

У церемонії прощання узяли участь Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС. На борту були зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ розглядає три основні версії причин катастрофи вертольота.

У Ніжині відбулася прощальна церемонія із пілотами-рятувальниками, які загинули в авіакатастрофі в Броварах

Попрощалися з командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим.

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.

У Броварах сьогодні прощалися з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня.

Попрощатись із загиблими прийшли сотні людей, а також мер Броварів Ігор Сапожко. Люди плакали й несли до білих трун квіти та іграшки.

Маму з донечкою поховають 22 січня в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

Загиблій дівчинці було всього п’ять років. Мілана, як і її старша сестричка, 13-річна Єва, займалася гімнастикою. 35-річна Олена працювала в логістичній компанії заступницею головного бухгалтера.

Вранці 18 січня Олександр привіз дружину з донечкою до садочка, а сам чекав у автомобілі. Олена та Мілана встигли лише зайти всередину, як на дах впав гвинтокрил.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 ударів - по позиціях його ЗРК. Українська артилерія також уразила район зосередження загарбників.

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - веде оборону.

Минулої доби, 20 січня, противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 21 січня – в новині.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони.

Приводом для цього стали повідомлення в медіа про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, значно вищими, ніж у закладах торгівлі, написала у Facebook заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Перед цим в іншому дописі Безугла написала, що у відомстві відбувається перевірка, працюють аудитори.

"Щодо закупівель в Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків", - додала нардеп.

За даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців удвічі-втричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

У Міністерстві затримання Лозинського підтвердили.

Докладніше – в новині.

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