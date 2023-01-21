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В Україну прибули британські гелікоптери Sea King

"Дякую, Бене Воллесе. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі”.

В Україну прибули британські гелікоптери Sea King

В Україну прибули британські гелікоптери Sea King. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Sea King з Великобританії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні!”, – написав міністр у Твіттері.Резніков зазначив, що це потужне посилення для ВМС України. 

“Наша співпраця буде розвиватися й надалі. Дякую, Бене Воллесе. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі”, – додав очільник міноборони.

Нагадаємо, у грудні Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Королівські Військово-морські сили Royal Navy провели навчання 10 екіпажів гелікоптерів Sea King для ЗСУ.

Sea King – це британська ліцензована модифікація однойменного американського вертольота, також відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

Ці вертольоти також популярні серед цивільної служби та іноземних військових користувачів і все ще перебувають на озброєнні багатьох країн світу. Окрім США, Sea King будували компанії Agusta у Італії за ліцензією, Mitsubishi у Японії і Westland у Великій Британії під назвою Westland Sea King.

У Великобританії вертольоти Sea King HC4 (Commando) брали участь у Фолклендській війні, в операціях на Балканах і двох війнах у Перській затоці, Сьєрра-Леоне, Лівані та Афганістані. У Британії Sea King широко використовувалися як Королівським ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом. Останній гелікоптер зняли з експлуатації ВМС у 2018 році.

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