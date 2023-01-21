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Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину, - Козацький

Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць.

Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину, - Козацький
Фото: Telegram / Максим Козацький

Сьогодні, 21 січня, відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький. 

“Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхні колеги з Польщі оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади області.

Для цього залучили 26 карет “швидкої”. Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу.

Крім того, пацієнтів супроводжували “Лікарі без кордонів”. 

У Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що було евакуйовано 26 пацієнтів. 

Нагадаємо, на початку січня лікарня в Херсоні отримала гуманітарне медичне обладнання. Новітнє обладнання має забезпечити кваліфіковане надання як первинної, так і вторинної медичної допомоги.

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