Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць.

Сьогодні, 21 січня, відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький.

“Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхні колеги з Польщі оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади області.

Для цього залучили 26 карет “швидкої”. Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу.

Крім того, пацієнтів супроводжували “Лікарі без кордонів”.

У Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що було евакуйовано 26 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку січня лікарня в Херсоні отримала гуманітарне медичне обладнання. Новітнє обладнання має забезпечити кваліфіковане надання як первинної, так і вторинної медичної допомоги.