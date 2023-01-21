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Під Бахмутом прикордонники відбили штурм росіян

У росіян дев'ять вбитих.

Під Бахмутом прикордонники відбили штурм росіян
Фото: ДПСУ

Російські окупаційні війська спробували прорвати рубіж оборони на Бахмутському напрямку. 

Прикордонники відбили штурм окупантів, інформує Державна прикордонна служба.

"Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків. Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: дев'ять вбитих, та орієнтовно 17 поранених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 20 січня біля Бахмута українські прикордонники також знищили ворожу розвідгрупу та відбили штурм росіян.

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