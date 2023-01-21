Російські окупаційні війська спробували прорвати рубіж оборони на Бахмутському напрямку.

Прикордонники відбили штурм окупантів, інформує Державна прикордонна служба.

"Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків. Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: дев'ять вбитих, та орієнтовно 17 поранених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 20 січня біля Бахмута українські прикордонники також знищили ворожу розвідгрупу та відбили штурм росіян.