На Херсонщині електрик підірвався на російській міні

У селі Архангельське Високопільської громади Херсонщини на російській міні підірвався електрик.

Про це розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, 26-річний чоловік натрапив на узбіччі дороги на міну. Це трапилося під час роботи на одному з підприємств.

"Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Новодмитрівці Бериславського району підірвався на міні чоловік - йому відірвало ногу.