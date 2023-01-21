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На Херсонщині електрик підірвався на російській міні

Медики надають йому необхідну допомогу. 

На Херсонщині електрик підірвався на російській міні
Фото: Пресслужба міськради Херсона

У селі Архангельське Високопільської громади Херсонщини на російській міні підірвався електрик.

Про це розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, 26-річний чоловік натрапив на узбіччі дороги на міну. Це трапилося під час роботи на одному з підприємств. 

"Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Новодмитрівці Бериславського району підірвався на міні чоловік - йому відірвало ногу.

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