Лінія фронту наближається до Кремінної, - Гайдай

Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях.

Наразі продовжуються тяжкі бої біля Кремінної. Українські військові потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Біля Кремінної точаться важкі бої. Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях. Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".

Тим часом Лисичанський НПЗ окупанти використовують як плацдарм.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, біля Кремінної, українські сили, ймовірно, досягли невеликих успіхів.