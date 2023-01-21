Чеське міноборони заявило, що їм ніхто не пропонував відмовитися від танків Leopard 2 на користь України

Також відомство додало, що припущення, начебто Чехія замість Leopard-ів отримає американські танки Abrams, також не відповідає дійсності.

Міністерство оборони Чехії заявило, що ніхто не пропонував надати танки Leopard 2 на користь України, які держава отримала як компенсацію від Німеччини.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Закордонні ЗМІ повідомляють, що "Чехія та Словаччина, мабуть, готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація є хибною. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з раніше укладеним договором, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що таку ідею не обговорювали на засіданні Контактної групи захисту на американській базі Рамштайн.

Також відомство додало, що припущення, начебто Чехія замість Leopard-ів отримає американські танки Abrams, також не відповідає дійсності.

Нагадаємо, напередодні видання FAZ поширило інформацію, що Словаччина і Чехія підтримують ідею постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва.

Тим часом міністри закордонних справ трьох балтійських країн наголосили, що в питанні відновлення миру в Європі Німеччина несе особливу відповідальність і повинна надати танки Україні.