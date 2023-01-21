США передали в ООН докази постачань КНДР зброї російській ПВК “Вагнер”

США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що КНДР постачає зброю ПВК “Вагнер”. Потім ця зброя використовується у війні Росії проти України.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК “Вагнер”, - сказав Кірбі.

Він нагадав, що США мають докази таких фактів і надав супутникові знімки, котрі свідчать про це.

Зокрема, на знімках видно, що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила в них контейнери, і потяг повернувся до Росії.

Кірбі наголосив, що постачання зброї з КНДР є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. Тому США надало цю інформацію групі експертів Комітету Радбезу з питань санкцій проти КНДР.

За даними представника США, ці постачання для ПВК “Вагнер” не змінили динаміки бойових дій в Україні, але Росія прагне і надалі отримувати озброєння з Північної Кореї.

“Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно припинити ці поставки ПВК “Вагнер”, - підсумував Кірбі.

Нагадаємо, міністерство фінансів США визнає російську приватну військову компанію "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією".