Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Надавати Україні танки Abrams немає сенсу, – Пентагон
Надавати Україні танки Abrams немає сенсу, – Пентагон
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
ГоловнаСвіт

США передали в ООН докази постачань КНДР зброї російській ПВК “Вагнер”

Зокрема, США надали супутникові знімки.

США передали в ООН докази постачань КНДР зброї російській ПВК “Вагнер”
Фото: Пресслужба Пентагону

США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що КНДР постачає зброю ПВК “Вагнер”. Потім ця зброя використовується у війні Росії проти України.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК “Вагнер”, - сказав Кірбі.

Він нагадав, що США мають докази таких фактів і надав супутникові знімки, котрі свідчать про це.

Зокрема, на знімках видно, що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила в них контейнери, і потяг повернувся до Росії.

Кірбі наголосив, що постачання зброї з КНДР є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. Тому США надало цю інформацію групі експертів Комітету Радбезу з питань санкцій проти КНДР. 

За даними представника США, ці постачання для ПВК “Вагнер” не змінили динаміки бойових дій в Україні, але Росія прагне і надалі отримувати озброєння з Північної Кореї.

“Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно припинити ці поставки ПВК “Вагнер”, - підсумував Кірбі.

Нагадаємо, міністерство фінансів США визнає російську приватну військову компанію "Вагнер" "транснаціональною злочинною організацією".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також