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У Швейцарії заявили, що ідею передати заморожені росактиви для відновлення України обговорює низка країн

Очільник МЗС зазначив, що необхідно подумати про те, як це зробити правильно в межах закону.

У Швейцарії заявили, що ідею передати заморожені росактиви для відновлення України обговорює низка країн
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що ідею передати на відновлення України заморожені російські активи обговорює низка країн, повідомляє Sky News.

Глава МЗС припустив, що Швейцарія теж може використати росактиви для відновлення нашої держави.

"Якщо ми серйозно ставимося до допомоги з відновлення України, нам треба подумати про те, як ми це фінансуватимемо", - сказав Кассіс.

За словами міністра, цей крок треба зробити "правильно в межах верховенства закону".

Нагадаємо, до цього Кассіс заявив, що Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України. Але така ідея не подобається швейцарським банкам.

Тим часом Мін'юст США планує у найближчі місяці розпочати передачу Україні конфіскованих російських активів.

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