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​Дебати про санкції дедалі складніші, але ЄС зможе посилити тиск на Кремль, - Мішель

Президент Євроради пообіцяв пояснити колегам пропозиції та очікування України.

​Дебати про санкції дедалі складніші, але ЄС зможе посилити тиск на Кремль, - Мішель
Фото: ОПУ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що кожні нові дебати про санкції проти РФ відбуваються складніше за попередні, але ЄС зможе посилити тиск на Кремль.

Про це він сказав журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цілком очевидно, що кожні нові дебати про санкції складніші, ніж попередні, тому що принцип полягає в тому, що ми націлюємося або маємо націлюватися на речі, які можуть мати побічний ефект для деяких наших членів", - пояснив Мішель.

Він розповів, що провів змістовне обговорення питання санкцій із президентом Володимиром Зеленським, і тепер зможе пояснити колегам пропозиції та очікування української сторони.

"І я впевнений, що ми зможемо посилити тиск на Кремль", - наголосив Мішель.

Він не відповів, чи стосуватиметься 10-й пакет санкцій російської ракетної та безпілотної промисловості, але додав, що "важливо працювати разом, щоб був потужний сигнал про те, що ЄС хоче чинити тиск на Кремль".

Нагадаємо, раніше Мішель повідомляв, що в ЄС почали обговорення можливого 10-го пакету санкцій проти Росії. За його словами, обмеження стосуватимуться енергетичної галузі. Також санкції необхідно застосувати до пропагандистів.

Попередній пакет санкцій проти Росії був узгоджений 16 грудня. Зокрема, він передбачає обмежувальні заходи проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

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