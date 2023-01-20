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​Росія залишиться загрозою, навіть коли програє війну, - очільник Військового комітету НАТО

Наразі Москва спробує відновити і навіть посилити свій військовий потенціал.

​Росія залишиться загрозою, навіть коли програє війну, - очільник Військового комітету НАТО
Роб Бауер
Фото: wikipedia.org

Росія залишиться загрозою для НАТО, навіть якщо зазнає поразки у війні проти України.

Про це заявив очільник Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер, передає Reuters.

"Яким би не був результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... Тому загроза не зникає", - сказав він.

Бауер зазначив, що хоча російські війська, техніка та боєприпаси були виснажені війною, країни НАТО очікують, що Москва спробує відновити і навіть посилити свій військовий потенціал.

"І це, швидше за все, в майбутньому матиме вплив на наші плани", - сказав він.

За словами Бауера, НАТО потрібен час, щоб оцінити, скільки часу знадобиться Росії для відновлення і вдосконалення своїх збройних сил.

"Це від трьох до п'яти років? Від трьох до 10 років? Це те, про що нам доведеться говорити разом. Це те, на що звертатимуть увагу розвідувальні служби", - пояснив Бауер.

Нагадаємо, 17 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна перебуває у “вирішальній фазі”. Він також зазначав, що Кремль, ймовірно, має намір вжити рішучих стратегічних дій у 2023 році.

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