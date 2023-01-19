Американські структури оприлюднили план нагляду за допомогою США Україні на цей рік

Конгресмени-республіканці закликали уряд США та союзників терміново передати Україні критично важливу зброю, що потрібна для перемоги над Росією.

Офіси генеральних інспекторів Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку оприлюднили Спільний стратегічний план нагляду на 2023 фінансовий рік.

Про це повідомляє Голос Америки.

Двоє конгресменів від Республіканської партії, Майкл Маккол (очолює Комітет Палати представників із закордонних справ) і Майк Роджерс (очолює Комітет Палати представників з питань збройних сил), опублікували заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні.

“Безпекова, економічна та гуманітарна допомога від США суттєво змінили ситуацію для України, коли вона бореться за збереження своєї незалежності. Утім Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США”, - йдеться в заяві.

Також конгресмени закликали уряд США та союзників терміново передати Україні критично важливу зброю, що потрібна для перемоги над Росією.

“Настав час для урядів Байдена та Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників – танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань”, - зазначили республіканці.

Станом на 6 січня 2023 року наглядові органи уряду США опублікували 14 звітів після 24 лютого 2022 року. У них вони надали висновки і рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності роботи.

Нагадаємо, радник Пентагону з політичних питань Колін Каль заявив, що Пентагон все ще не готовий задовольнити вимоги Києва щодо постачання танків M1 Abrams. Сполучені Штати прагнуть вплинути на динаміку напруженої війни на майже замороженій лінії фронту в Україні за допомогою нещодавно оголошеної військової допомоги, яка, як вони сподіваються, надасть нового імпульсу битві Києва проти російських військ.