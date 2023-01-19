Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters

Зокрема, в Пентагоні аргументують, що це дуже дорогий танк і управління ним важко освоїти.

Високопоставлений чиновник Пентагону заявив у середу, що Сполучені Штати прагнуть вплинути на динаміку напруженої війни на майже замороженій лінії фронту в Україні за допомогою нещодавно оголошеної військової допомоги, яка, як вони сподіваються, надасть нового імпульсу битві Києва проти російських військ, пише Reuters.

Радник Пентагону з політичних питань Колін Каль заявив, що Пентагон все ще не готовий задовольнити вимоги Києва щодо постачання танків M1 Abrams.

“Я просто не думаю, що ми готові… Танк “Абрамс” — це дуже складна техніка. Це дорого. На ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун”, — сказав Каль, який щойно повернувся з поїздки в Україну.

Зауваження Каля прозвучали напередодні цьоготижневої зустрічі вищих чиновників оборони з десятків країн на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині для координації військової допомоги Києву.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, Україна вчергове закликала партнерів надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з ворогом. Війська РФ продовжують наступальні дії на сході України, а Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.

Колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leopard. Для цього потрібна згода Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови - якщо США нададуть Abrams.

Орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.