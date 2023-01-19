Польща може передати Україні танки Leopard, не очікуючи на рішення Німеччини, - Моравецький

Польща може передати Україні танки Leopard, не чекаючи рішення Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Це рішення має вирішальне значення для України. Ймовірно, в лютому, згідно з різними експертними звітами та аналізами, Путін готується до нового наступу. До того часу українці повинні переозброїтися і поповнити свої ресурси там, де танки або БМП були виведені з озброєння. Ось чому так важливо, щоб ми разом із західноєвропейськими країнами доукомплектували сучасні танкові бригади", - пояснив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Polsat.

Прем'єр додав, що Польща запропонувала Україні 14 танків. Водночас Варшава повинна мати гарантію того, що інші також задовольнятимуть потреби Києва. Серед цих усіх країн найменш проактивною поки що є Німеччина.

"Ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб канцлер і Німеччина якнайшвидше відповіли на нашу пропозицію", - запевнив прем'єр.

Моравецький додав, що Польща з Німеччиною домовились передати танки разом, однак це питання є "другорядним".

"Або ми отримаємо цю згоду, або зробимо все правильно самі. Тут найважливіше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якнайшвидше запропонували свої сучасні танки, свою важку техніку", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що від цього може залежати здатність захистити свободу в Україні, а отже і безпеку всієї Європи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц уже начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови - якщо США нададуть Abrams.

Орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.

Нещодавно стало відомо, що Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams. Зокрема, в Пентагоні аргументують, що це дуже дорогий танк і управління ним важко освоїти.