США готують великий пакет військової допомоги для України, але без танків, - ЗМІ

Орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що наступний транш включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броньовані машини.

Небажання США передавати танки пояснюється проблемами логістики та технічного обслуговування танків, а не занепокоєнням, що це призведе до ескалації конфлікту, повідомляє джерело видання.

Джерела також повідомляють, що пакет буде містити бомби малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 100 миль (160 км).

Втім, цей пакет не включатиме армійську тактичну ракетну систему великої дальності, яка може досягти Москви.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання сучасного озброєння в Україні, а також систем протиповітряної оборони нового покоління.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив - якщо світова спільнота хоче завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, то потрібно надати більше зброї Україні сьогодні.