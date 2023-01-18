Столтенберг заявив, що Україні необхідно якнайшвидше надати більше зброї у ключовий момент війни з РФ

"Якщо ми хочемо завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", - сказав генсек НАТО.

Україна потребує значного збільшення допомоги зброєю у ключовий момент російського вторгнення.

Про це у Давосі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

За його словами, збройна підтримка - це єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту.

"Це поворотний момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України... Якщо ми хочемо завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Західні ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні наприкінці цього тижня.