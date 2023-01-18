Столтенберг заявив, що Україні необхідно якнайшвидше надати більше зброї у ключовий момент війни з РФ

Україна потребує значного збільшення допомоги зброєю у ключовий момент російського вторгнення.
Про це у Давосі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.
За його словами, збройна підтримка - це єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту.
"Це поворотний момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України... Якщо ми хочемо завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.
Західні ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні наприкінці цього тижня.