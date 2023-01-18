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США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні “наприкінці цього тижня”, – CNN з посиланням на Білий Дім

Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі не уточнив, чи будуть у новому пакеті танки.

США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні “наприкінці цього тижня”, – CNN з посиланням на Білий Дім
Фото: EPA/UPG

Білий дім заявив, що додаткову допомогу Україні може бути оголошено “вже наприкінці цього тижня”.

Про це пише CNN з посиланням на координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі

“Я підозрюю, що ви продовжуватимете чути, що Сполучені Штати надуватимуть додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткові озброєння та можливості для України – можливо, вже наприкінці цього тижня”, – сказав Кірбі. 

Кірбі не відповів, чи новий пакет включатиме танки для українців, сказавши, що він не “хотів випереджати те, про що ще не оголосили”.

Водночас координартор Ради нацбезпеки зазначив, що США зосереджені “на тому, щоб переконатися, що що ми даємо Україні те, що їй потрібно для боротьби”.

“Ми продовжуватимемо модифікувати ці пакети, щоб вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не зможемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб зрозуміти, чи зможуть вони”, – сказав Кірбі.

Нагадаємо, нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні Patriot услід за Сполученими Штатами й Німеччиною.

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