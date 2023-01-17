На Херсонщині ексгумували тіла трьох вбитих росіянами мирних мишканців

В с. Посад-Покровське у Херсонській області працівники поліції встановили щонайменше три випадки, коли місцеві жителі загинули внаслідок збройної агресії росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Перший випадок стався 15 березня. Тоді був смертельно поранений 69-річний чоловік. Через три дні в результаті обстрілу загинула 44-річна жінка. А 30 жовтня за аналогічних обставин смертельні травми отримав 74-річний місцевий житель”, - повідомили в поліції.

Односельці поховали всіх загиблих на присадибних ділянках власних домоволодінь.

Поліцейські провели ексгумації всіх тіл, тривають необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Бериславському районі Херсонщини ексгумували тіла двох цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.