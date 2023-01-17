Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині ексгумували тіла трьох вбитих росіянами мирних мишканців

Цивільні жителі загинули від артилерійських обстрілів окупантів.

На Херсонщині ексгумували тіла трьох вбитих росіянами мирних мишканців
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

В с. Посад-Покровське у Херсонській області працівники поліції встановили щонайменше три випадки, коли місцеві жителі загинули внаслідок збройної агресії росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Перший випадок стався 15 березня. Тоді був смертельно поранений 69-річний чоловік. Через три дні в результаті обстрілу загинула 44-річна жінка. А 30 жовтня за аналогічних обставин смертельні травми отримав 74-річний місцевий житель”, - повідомили в поліції. 

Односельці поховали всіх загиблих на присадибних ділянках власних домоволодінь.

Поліцейські провели ексгумації всіх тіл, тривають необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Бериславському районі Херсонщини ексгумували тіла двох цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також