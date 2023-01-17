На Київщині під кригу провалилось 4 дітей, одна загинула

На річці Рось у Київській області під кригу провалилось 4 дітей. Двох вдалось врятувати, одна дитина загинула.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Чоловік, котрий проходив поблизу річки, побачив, що діти тонуть, і кинувся їм на допомогу.

Чоловік двічі пірнув у крижану воду та зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н. Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, вона померла в лікарні.

Пошуки четвертої дитини тривають.

В ДСНС закликали батьків дбати про безпеку дітей, і нагадали, що замерзлі водойми не місце для ігор.

“Закликаємо ні в якому разі не виходити на лід, адже наразі у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що в свою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків”, - підсумували в ДСНС.

Нагадаємо, у с. Нижча Дубечня Київської області чоловік пішов під воду, коли рятував собаку, котра провалилась під кригу.